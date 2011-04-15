Рубль может продолжить коррекцию

Во вторник рубль понес внушительные потери, попав под влияние пессимистичных настроений на рынке нефти. Валюта отошла от долгосрочных максимумов, уступив доллару уровень 56 руб., несмотря на то, что «американец» чувствовал себя не лучшим образом на международном рынке форекс. По итогам сессии доллар и евро набрали 0,57% и 1,11%. Единая валюта получила более мощный толчок к росту на фоне повсеместного ралли, спровоцированного спекуляциями на тему скорого ужесточения риторики ЕЦБ.



Фактор поддержки в виде налогового периода уже практически ушел со сцены, и на вчерашних торгах это ощущалось. Рубль с легкостью поддался удешевлению нефти Brent, которая в моменте уходила под отметку 52, где привлекла покупателей. Настроения в сырьевом сегменте, несмотря на небольшой подъем цен в конце дня, остаются медвежьими. И главный источник страхов игроков – сланцевая отрасль США, которая в который раз подтверждает свой курс на дальнейшее наращивание производства.



Согласно вчерашним данным Американского института нефти, запасы углеводородов в стране на прошлой неделе неожиданно выросли почти на 900 тыс. баррелей. Более того, объемы запасов бензина не только не сократились вопреки сезонному фактору, а увеличились на 4,4 млн барр. Отчет послужил новым драйвером продаж актива, который растерял практически все заработанное в рамках небольшого отскока. Если сегодняшние данные Минэнерго подтвердят рост запасов, котировки Brent вернутся под отметку 42. В паре доллар/рубль такой сценарий будет сопровождаться тестированием сопротивления в районе 56,50 руб.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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