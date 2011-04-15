Рубль продолжит укрепление

Во вторник, 25 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 30 коп. (+0,57%), до 55,86 руб., курс евро укрепился на 82 коп. (+1,11%), до 60,61 руб. Центральный банк России с 26 апреля понизил официальный курс доллара США на 25 коп., до 55,84 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 60,79 руб., что ниже предыдущего дня на 5 коп.



Российская валюта скорректировалась после очередного ралли, но наблюдаемое движение все еще не является полноценным разворотом.



Как минимум первая половина торгового дня среды пройдет с высокой степенью волатильности. Во-первых, сегодня Минфин начинает продавать «народные» ОФЗ. Технически, среди задачи ведомства нет пункта о пополнении бюджета путем реализации этих ОФЗ, но любой умеющий считать понимает, что и эта функция будет реализована тоже. Инструмент запускается как альтернатива банковским депозитам, но по факту, за минусом инфляции и других нюансов, доходность такой инвестиции окажется минимальной. Это, впрочем, не отменяет интереса к ОФЗ на разных уровнях. Спрос на бумаги даст локальную поддержку рублю.



Во-вторых, сегодня же Минфин проводит свой стандартный аукцион по размещению ОФЗ общей суммой на 45 млрд руб. (2 выпуска). Последний подобный аукцион прошел результативно, аукцион до него — с проблемами спроса. Эффективность продаж этих бондов напрямую зависит от удачно или неудачно выбранного времени для размещения. Это же объясняет наличие или отсутствие опоры для рубля.



Скорее всего, в первой половине дня рубль вернется к укреплению в паре с долларом США и окажется около отметки 56,00. Однако позже торги парой доллар/рубль вернутся в диапазон 56,15-56,75.



Рынок нефти утром в среду торгуется с небольшим понижением. Баррель североморской нефти Brent торгуется по $52,5 (-0,13%), за бочку легкой нефти WTI дают $49,48 (-0,2%).



Согласно вышедшим накануне данным по запасам сырья от Американского института нефти, показатель для черного золота на прошлой неделе вырос на 897 тыс. баррелей. Запасы бензина взлетели на 4,45 млн баррелей. Сегодня выйдет аналогичный отчет от Минэнерго США. Средний прогноз предполагает, что запасы сырой нефти сократились на 1,75 млн баррелей, а запасы бензина увеличились всего на 500 тыс. баррелей.



Интересно, что минувшим вечером баррель все-таки отошел от минимумов месяца, хотя статистика вышла совсем не той, какая ожидалась рынком. Параметры запасов бензина в США сохраняют устойчивый тренд и расширяются, но реакций, подобных прошлой неделе, уже нет. По всей вероятности, участники торгов решили дождаться отчета EIA, чтобы начать реагировать на цифры.



Сегодняшняя сессия для барреля Brent пройдет в пределах значений $51,75-52,50.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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