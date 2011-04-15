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26.04.2017

РТС будет находиться сегодня возле отметки 1120 пунктов

Американские фондовые индексы на подъеме, вчера они выросли на 0,6-1,2% на фоне хорошей корпоративной отчетности, а также ожиданиям налоговой реформы в США. Например, акции Caterpillar подорожали вчера на 7,9%, бумаги McDonald's - на 5,6%.

Однако рынок нефти не радует инвесторов, фьючерс на Brent сегодня утром снижается на 0,15% до отметки 52,49.

На таком противоречивом внешнем фоне российский фондовый рынок, вероятно, останется на уровнях, достигнутых ранее, индекс РТС будет находиться сегодня возле отметки 1120 пунктов. Курсы доллара и евро могут подрасти до 56,5 и 61,9 рубля соответственно.

На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по запасам нефти в США от Минэнерго, которые выйдут в 17.30 мск. Мы полагаем, что нефтяные котировки еще имеют потенциал снижения на 3-5%, и он будет реализован в ближайшие дни.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги ФСК ЕЭС, Мосбиржи, Аэрофлота и Алросы. В ожидании хороших дивидендных выплат они пользуются спросом у инвесторов. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям Магнита, компания продолжает страдать от падения доходов населения.





Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов

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