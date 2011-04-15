Курс рубля ожидаемо начал снижаться после роста в последние дни. Фактор поддержки со стороны налогового периода почти себя исчерпал, как и эйфория на рынках, вызванная выборами во Франции, тогда как стоимость нефти уже упала ниже $52 за баррель Brent.



Рубль начал торги в среду с падения более чем на 13 коп., торгуясь в первые минуты около 56,3 за доллар.



Падение будет продолжаться в ближайшее время, особенно после заявления президент РФ Владимира Путина относительно необходимости более слабого рубля. Словесные интервенции от первых лиц государства – это мощный фактор, особенно для такого волатильного рынка, как валютный.



Также стоит добавить в негативные для рубля факторы большой объем погашения внешнего долга со стороны компаний. Для этого им придется продавать рубли и покупать валюту весьма активно.



Скорее всего, до конца недели курс упадет до 57 за доллар, а в ближайшие два месяца он может опуститься до 60-61.











Андрей Люшин заместитель председателя правления Локо Банка



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