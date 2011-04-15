Индекс ММВБ попробует закрепиться выше 2 тыс. пунктов

Российский фондовый рынок в среду открылся покупками. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,2%. В лидерах утреннего спроса обращают на себя внимание акции «Русала» и «Мечела». Под давлением остаются бумаги «Сургутнефтегаза» и «ОГК-2».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американский рынок акций закрыл торги вторника активными покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете ограниченно отступает. Цены на нефть снижаются. Баррель Brent торгуется по $52,46 (-0,2%). Обновленный отчет Американского института нефти показал рост запасов черного золота и одновременное резкое расширение запасов бензина. Инвесторы осторожничают и пока неактивно реагируют на эти цифры, дожидаясь, по всей видимости, подтверждения или опровержения статистики вечерним отчетом Минэнерго США.



Евро/доллар утром в среду ограниченно снижается. Основные торги идут вокруг 1,0920. Рынок позитивно отнесся к изменениям прогнозов относительно итогов июньского заседания ЕЦБ, но подтверждения слухам до сих пор нет.



Российский рубль в середине недели начал торги снижением в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 56,33 руб. (+0,3%). Предполагаемый коридор движения пары доллар/рубль на сегодня составляет 56,00-56,65.



Индекс ММВБ попробует закрепиться выше круглой отметки в 2000 пунктов. Стоит помнить, что наблюдаемое сейчас ралли, во-первых, ограничено временными рамками, а во-вторых, не имеет внутренних оснований. Вероятный диапазон движения рублевого индикатора на сегодня – 1975-2010 пунктов.



Американские фондовые индексы на этой неделе могут обновить исторические максимумы. Вчера поддержку рынкам оказала инициатива Дональда Трампа относительно налогового законодательства. Глава государства намеривается предложить Конгрессу США понизить налог для корпораций с 35% до 15% и понизить до 10% ставку налога для транснациональных компаний, которые ранее платили этот налог за рубежом, но согласятся перенести выплату налога в Америку. Однако информация не проверенная, СМИ ссылаются на источник в Белом доме.



Тем не менее, если инициатива прозвучит, то снижение достаточно существенное. Для американских корпораций это большой плюс, так удастся снизить издержки, а значит, себестоимость продукции, что непосредственно влияет на итоговые финансовые результаты компаний. А вот для бюджета США, это финансовые потери. В этой связи интересно будет узнать, как Дональд Трамп планирует компенсировать выбывшие средства.



С другой стороны, в среднесрочной перспективе снижение налогов приведет к росту производительности и возможно, поспособствует переносу производств ряда компаний обратно в Штаты, но на это потребуется время. В целом инициатива Трампа должна поддержать фондовый рынок, но если Конгресс отклонит предложение президента, индексы ждет коррекция.



26 апреля годовое общее собрание акционеров проведут «ЧМК» и «ВТБ». Заседание совета директоров проведут «Россети» и «ЛУКОЙЛ». Финансовую отчетность за первый квартал 2017 года по МСФО опубликует «НОВАТЭК».



Статистика по инфляции выйдет в Австралии. Данные по розничным продажам выйдут в Канаде. Штаты подтвердят коммерческие запасы нефти











Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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