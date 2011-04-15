Российские индексы перешли в режим консолидации

После невнятного начала дня ведущие фондовые индексы РФ торгуются в режиме разнонаправленной консолидации. После четырех сессий роста игроки воздерживаются от принятия активных торговых решений на фоне вялой динамики нефти и в ожидании налогового плана Трампа. К 14.45 мск. ММВБ прибавляет скромные 0,2%, пытаясь закрепиться над психологическим уровнем 2000 пунктов. РТС падает более чем на 0,5% под влиянием валютного фактора. Рубль продолжает дешеветь, снижаясь на 0,71% и 0,36% к доллару и евро соответственно.



«Интер РАО» представила операционные результаты за первый квартал. За отчетный период выработка электроэнергии увеличилась на 3,7% в годовом выражении. При этом чистая прибыль компании по РСБУ упала в 61,5 раза, а выручка снизилась на 10,3%. Валовая прибыль сократилась в 2,2 раза. После отчета котировки «Интер РАО» демонстрируют умеренную негативную реакцию, снижаясь на 0,7%.



«Газпром» (+1,6%) намерен продолжить транзит газа через Украину после 2019 года, когда истечет действующее соглашение. При этом сообщается, что объема транзита сократятся в шесть раз в связи с запуском «Северного потока 2», который запланирован на 2019 год. Котировки финансового сектора торгуются в плюсе, несмотря на падение рубля. «Сбербанк» и ВТБ начали продажу ОФЗ физическим лицам. Ценные бумаги продаются только при открытии брокерского счета. Однако пока приобрести их можно только в ограниченном числе московских офисов банков.



В США снизились риски приостановки работы правительства из-за проблем с бюджетом после того, как Трамп отступил от своего намерения немедленно приступить к строительству стены на границе с Мексикой. И это поддерживает спрос на рисковые активы, равно как и ожидания обнародования плана налоговой реформы в Штатах. Однако при этом инвесторов сдерживает осторожность в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ и по-прежнему негативные настроения на рынке нефти, где баррель Brentкурсирует в районе отметки 52, теряя внутри дня порядка 0,5%.













Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.