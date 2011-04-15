Рубль не выдержал нагрузки

Во второй половине дня российский фондовый рынок демонстрирует разнонаправленную динамику. ММВБ консолидируется с небольшим повышением, получая поддержку со стороны внешнего оптимизма. Индекс преодолел уровень 2000 пунктов, закрытие выше которого обусловит техническую поддержку для дальнейшего укрепления при сохранении интереса инвесторов к риску. У долларового бенчмарка дела обстоят хуже – РТС просел более чем на 1%, оказавшись во власти традиционного валютного фактора.



Рубль ускорил падение после вчерашних заявлений Путина, который дал рынкам понять, что в случае продолжения роста национальной валюты власти могут принять соответствующие меры. Но против рубля играют и другие мощные факторы. В частности, баррель Brent по-прежнему пребывает под давлением, переваривая очередной рост запасов энергоносителей и бензина в США. Также дает о себе знать пресловутая неопределенность в отношении пролонгации сделки ОПЕК+. Brentне смогла привлечь покупателей на попытках восстановления к отметке 53 и торгуется с понижением на 0,67%.



Кроме того, на нашу валюту давит повсеместное укрепление доллара, который с оптимизмом ждет программы налоговой реформы от Трампа. Снижение рисков временной приостановки работы американского правительства также подбодрили доллар, который достиг 2-недельных максимумов в паре с рублем, вплотную приблизившись к отметке 57 руб. В случае нового витка продаж на рынке черного золота котировки могут покуситься и на этот уровень, особенно учитывая угасание эффекта от налогового периода в РФ.



После вчерашних агрессивных продаж в парах с европейскими валютами, «американец» наверстывает упущенное, а также продолжает ралли против японской иены. Доллар/иена на сегодняшних торгах обновила апрельские максимумы в районе 111.73, прочно закрепившись над уровнем 111.00. Завтра состоится заседание Банка Японии, итоги которого внесут свои коррективы в динамику пары. Если монетарные власти «похвалят» иену за недавнее ослабление после французских выборов, пара может ускорить восхождение. Впрочем, основное внимание игроков сейчас по-прежнему направлено на налоговую реформу администрации США.











Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX



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