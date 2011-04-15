Биржевой курс евро превысил 62 руб.

Евро вырос и на мировых рынках - сразу с ночи после выходных, когда пришли новости из Франции, что во второй тур выборов вышел Эммануэль Макрон - кандидат, которого активно продвигают влиятельные финансовые круги и брюссельский истэблишмент. Скачок евро к доллару составил более 200 пунктов с 1.07 до уровня 1.0950, а к иене евро укрепился от уровней 116-117 иен до 120-121.50. Для рубля же эта ситуация наложилась одновременно на окончание периода налоговых выплат экспортёров и на смещение нефти в нижнюю часть привычного с зимы торгового коридора - к 50 долларам за баррель. Из-за этого по отношению к рублю подрос не только евро, но и доллар: до 57 рублей.



Возможно, что курсы валют могут вырасти на майских праздниках ещё на рубль-полтора: настроения подогревают ожидания, что в пятницу ЦБ России понизит учётную ставку на четверть или половину процента. Однако все подобные ситуации с сочетанием в совокупности тех же самых факторов мы уже проходили в середине марта. И опыт показывает, что курс валют сейчас - явление временное. Спекулянты по нефти ожидают от ОПЕК продления сроков соглашения по сокращению добычи, а значит, котировки постепенно восстановятся. А российские активы не потеряют привлекательности в глазах международных инвесторов из-за их высокой доходности: никакого "исхода" частных инвесторов из России в ближайшее время не случится. Думаю, даже наоборот: те, кто не вложился, могут ускориться, чтобы успеть обменять валюту на рубли и приобрести российские облигации или другие высокодоходные российские активы, раньше чем ЦБ продолжит понижать ставки, а в планах ЦБ на ближайшие 2-3 года, безусловно, входит постепенное понижение ставок ещё на 1-1.5%.



Так что если доллар вырастет до уровней порядка 58 рублей, а евро сможет показать 63-64 рубля в моменте, это будет поводом для продажи валюты, а не для её покупки. Не вижу смысла переводить сбережения сейчас в валюту или всерьёз играть на росте валютных курсов: проценты по рублёвым вкладам или по облигациям всё равно окажутся выше, чем выгода от приобретения наличных долларов и евро, либо от их размещения на валютном вкладе. Валюту имеет смысл приобретать, если вы планируете поездки, или может быть имеет смысл приобрести доллары для торгов на форекс или для того, чтобы вложиться в корпоративные евробонды - то есть, под инвестиции с высокой доходностью, но не ради того, чтобы приобретённая валюта лежала мёртвым грузом и не работала.













Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК TeleTrade



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.