Рубль будет под давлением до заседания ЦБ

Российский рынок акций закончил торги в среду убедительным ростом на надеждах, что ЦБ РФ действительно понизит процентные ставки. Также рынок акций РФ локально поддержали рост котировок нефти и продолжающееся ослабления рубля. В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+1,59%), финансового (+1,40%) и металлургического (+1,03%) секторов.



Индекс ММВБ вырос на 1,63% и закрылся на отметке 2031.08 пункта. Индекс РТС прибавил 0,19% и остановился на уровне 1123.05 пунктов на фоне продолжения снижения курса рубля против евро и американского доллара.



Цены на сырую нефть в среду получили поддержку. Правда, не столь значительную, так как данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Министерства энергетики оказались противоречивыми. Запасы нефти снизились, а вот запасы дистиллятов и бензина выросли. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подросла на 0,11%, до 52,63 долларов за баррель. Западно-техасская WTI выросла сильнее — на 0,56%, до 49,84 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль продолжил падение, в паре с американским долларом он протестировал уровень в 57,00, а с евро — 62,00. Главным фактором, влияющим на поведение рубля, является ожидание снижения ставок ЦБ РФ в эту пятницу. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра выросла на 1,43%, до 56,96 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра прибавила 0,76%, до 61,89 рубля за евро.



Российская валюта, вероятнее всего, будет оставаться под давлением до итогов заседания ЦБ РФ по монетарной политике. В дальнейшем на нее будет оказывать влияние перспектива дальнейшего понижения ставок и ситуация на рынке нефти.



В четверг в центре внимания будет решение ЦБ Японии и ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Также состоятся выступления руководителей банков и главы РБА. Кроме того, будет опубликован пакет статистики из Германии и еврозоны, цифры по базовым заказам на товары длительного пользования вместе с объемами заказов из США и данные индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости.













Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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