Cнижение курса рубля продолжится

В среду, 26 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 130 коп. (+1,7%), до 57,16 руб., курс евро укрепился на 154 коп. (+1,5%), до 62,33 руб. Центральный банк России с 27 апреля повысил официальный курс доллара США на 47 коп., до 56,31 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 61,50 руб., что выше предыдущего дня на 71 коп.



Первую для подъема цель на уровне 56,40 американская валюта преодолела весьма результативно. Теперь внимание перемещается на диапазон 57-57,50. И пока у пары доллар/рубль есть все шансы закрепиться над этим коридором.



Рублю не смог оказать поддержку ни успешно проведенный аукцион по размещению ОФЗ, ни старт продаж Минфином народных облигаций. Цены на нефть к сегодняшнему утру снова отступают, на пятницу запланировано заседание Центробанка РФ с понижением ставки. Рынок до сих пор не знает, на масштабное ли понижение готов регулятор, но величина сокращения ключевой ставки уже не имеет особенного значения для доллара: главное — подтвердить тенденцию.



Итак, на четверг вероятный диапазон движения в паре доллар/рубль находится в пределах 57,00-57,85.



Рынок нефти сегодня утром продолжает продавать. Баррель североморского сырья Brent стоит $52,22 (-0,4%), чуть быстрее дешевеет WTI. Согласно представленным накануне данным Минэнерго США, запасы нефти за прошлую неделю сократились на 3,6 млн баррелей, что больше прогнозов. Однако запасы бензина выросли, в свою очередь, на 3,4 млн баррелей, а добыча черного золота расширилась на 0,14%. В этом отчете поддержки покупателям нефти мало.



Все дело в возвращении нефтеперерабатывающих американских заводов в полноценную эксплуатацию. Потребность в сырье возвращается к нормальным показателям, но конечному потребителю такое количество итогового продукта пока не интересно.



До конца недели, вероятно, поведение нефти на бирже будет зависеть теперь от настроений по доллару США. Слишком масштабные траты администрации Трампа в рамках представленной реформы налогового сектора инвесторам не понравились, USD остается в слабой позиции, и это поможет нефти удержаться от провала.



Баррель Brent в четверг проторгуется около отметки $52,20, баррель WTI не отойдет далеко от $49,35.













Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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