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27.04.2017

Российский фондовый рынок будет оставаться под давлением

Американские фондовые индексы вчера практически не изменились, они замерли в ожидании новостей по налоговой реформе. Нефтяные котировки в четверг утром продолжили падение, несмотря на данные по снижению запасов в США, цена Brent падает на 0,4% до 52,2 доллара за баррель.

В этих условиях российский фондовый рынок будет оставаться под давлением, индекс РТС сегодня опустится на 0,5%.

Курсы доллара и евро подрастут до 57,5 и 62,7 рубля, соответственно. Движение рубля в среднесрочной перспективе определит решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки, которое ожидается завтра. Так как от величины этого снижения будет зависеть прибыльность операций «керри-трейд».

На динамику торгов сегодня могут повлиять решение по ставке ЕЦБ (в 14.45 мск), данные по заказам на товары длительного пользования (15.30 мск) и по незавершенным продажам недвижимости в США (17.00 мск). Что же касается решения по ставке ЦБ, то, на наш взгляд, фактором в поддержку сохранения умеренно осторожной политики, в рамках которой, ставка, скорее всего, будет снижена лишь на 25 базисных пунктов, является неопределенность в судьбе соглашения о сокращении объемов добычи нефти в формате ОПЕК+ до конца 2017 года.

Из акций к покупкам можно рекомендовать привилегированные бумаги Транснефти и Сбербанка, а также бумаги Аэрофлота, Газпрома и Алросы.






Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов

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