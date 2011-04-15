У доллара будет возможность продолжить рост

Рубль ускорил падение к иностранным валютам на торгах среды. Помимо слабой нефти и покупок доллара, в динамику валюты вмешалось влияние властей – участники рынка активизировали продажи рубля после недавних вербальных интервенций Путина. На этом фоне доллар обновил 2-недельные максимумы и закрылся над отметкой 57 руб., прибавив 1,7%. Евро/рубль превысила уровень 62 руб., подорожав почти на 1,5%.



Хотя и с опозданием, рубль все же отреагировал на комментарии президента на тему специальных рыночных механизмов воздействия на курс рубля. Готовность властей умерить пал валюты вкупе с ожидаемым снижением ставки ЦБ РФ в эту пятницу сформировали условия для выхода из длинных позиций по рублю. А ситуация на рынке нефти, где Brent не смогла вырасти даже на неплохих данных Минэнерго, усугубила картину, усилив давление на нашу валюту. Запасы углеводородов в США на прошлой неделе сократились на 3,6 млн баррелей, а импорт бензина достиг максимальных с сентября значений, что свидетельствует о сильном спросе. Но не обошлось и без «ложки» дегтя: запасы бензина выросли на 3,37 млн баррелей, а добыча увеличилась на 13 тыс. баррелей в сутки.



Перспективы рубля ввиду совокупности ряда факторов ухудшились. И неготовность нефти к восстановлению усиливает риски новой волны продаж в сырьевом сегменте. На фоне нефтяного негатива доллар может продолжить восстановление. В пользу такого сценария говорит и технический фактор – котировки завершили торги над важным психологическим уровнем 57 руб., преодолев сильное сопротивление на 56,60 руб. А широко ожидаемое снижение ставки ЦБ РФ только усиливает вероятность дальнейшего ослабления рубля, который, помимо перечисленных факторов, еще какое-то время будет оставаться под впечатлением недавних заявлений Путина. Так, если в краткосрочной перспективе доллар сможет удержаться над 57 руб., следующей целью станет отметка 57,25 руб.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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