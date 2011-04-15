Российский фондовый рынок в четверг открылся продажами. К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,5%. В лидерах утреннего снижения отметились акции «ТГК-1» и «Транснефти». В положительной зоне торгуются бумаги «Полиметалла» и «ФосАгро».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченными продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете немного подрастает. Цены на нефть отступают. Баррель Brent торгуется по $52,06 (-0,67%). Запасы нефти в США, по наблюдениям Минэнерго, снова сокращаются, однако параметры запасов бензина продолжают расширяться на фоне низкого спроса на топливо в стране.



Евро/доллар в первой половине дня в четверг ограниченно дорожает. Всю азиатскую сессию и начало европейской основная валютная пара не отходит от 1,0900. Сегодняшний день обещает быть насыщенным: ЕЦБ проводит заседание, к которому будет много внимания. Вторая половина дня пройдет для валютного рынка энергичнее.



Российский рубль укрепляется в парах с иностранными валютами в начале сессии. За доллар США к настоящему времени дают 56,97 руб. (-0,3%). Пока это движение больше похоже на коррекционный отскок после двух дней покупки пары доллар/рубль.



Индекс ММВБ проторгуется в четверг в пределах 1990-2025 пунктов. Четыре дня покупок без перерыва истощили запас нервных клеток инвесторов, пришло время для паузы.



По информации из деловых кругов, ситуация в Венесуэле, где на фоне спровоцированного финансово-экономического кризиса разгорается сетевая гражданская война, в случае успеха противников Николаса Мадуро завершит антиболиварианскую контрреволюцию в континентальной Латинской Америке. Которая снова, за исключением Никарагуа, превратится в зону полного господства США. Нападение талибов на военную базу под Мазари-Шарифом на севере Афганистана является хотя и косвенным, но чрезвычайно мощным предвыборным ударом по позициям Ангелы Меркель, так как данный объект находился в зоне ответственности ФРГ, а катастрофический результат атаки свидетельствует о полном развале немецкого оборонного ведомства.



«Газпром» отчитался по итогам 2016 года по МСФО. Согласно представленным данным, чистая прибыль компании по итогам года увеличилась на 20,9% по отношению к 2015 году и составила 951,6 млрд руб. Выручка от продаж за вычетом НДС, акциз и налога с продаж выросла всего на 1% год к году и составила 6,111 трлн руб.



Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4%, до 3,3 трлн руб. Выручка от продажи газа в Европу и другие страны снизилась на 1% и составила 2,14 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в РФ увеличилась на 2%, до 819,9 млрд руб.



На наш взгляд, падение выручки от продаж связано со снижением стоимости газа из-за падения цен на нефть и укрепления рубля, что даже при стабильных ценах на топливо приводит к падению чистой прибыли в рублях. Акции «Газпрома» отреагировали умеренно позитивно.



В четверг финансовые результаты за первый квартал 2017 года по МСФО опубликуют «Дикси», X5 Retail Group, «Энел Россия» и «НЛМК». Производственные результаты за первый квартал 2017 года опубликует Распадская. Операционные результаты за аналогичный период представит «Черкизово». Годовое общее собрание акционеров проведут «Московская биржа», «Кокс», «СИБУР» и «ЧТПЗ». Реестр акционеров для участия в ГОСА закроют «ВСМПО-АВИСМА» и «Сибирь».



В Австралии с речью выступил глава РБА Филип Лоуи. Решение по процентной ставке объявил Банк Японии и также провел пресс-конференцию. ЕЦБ чуть позже сделает то же самое. Блок статистики выйдет в США: заказы на товары длительного пользования, данные по безработице и незавершенным продажам на рынке недвижимости.













Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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