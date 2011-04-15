У рубля не осталось ни одного веского повода для оптимизма

В четверг днем российский рубль продолжает крепнуть в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 56,73 руб. (-0,7%). Евро торгуется по 61,84 руб. (-0,8%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 28 апреля, составляют 56,97 руб. за американский доллар и 62,16 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 66 и 66 копеек соответственно.



Цены на нефть сегодня падают. Баррель Brent стоит сейчас $51,84 (-1,1%). Для рынка сырья вчерашний отчет Минэнерго США не принес ничего принципиально нового: параметры запасов нефти снижаются вследствие спроса со стороны НПЗ, возвращающихся к работе после технического обслуживания. Запасы бензина в то же время продолжают расти довольно заметными темпами.



Сегодняшнее движение в рубле, скорее всего, основано на техническом отскоке. Два дня ослабления российской валюты создают логическую основу для коррекции. Кроме того, рынок пытается запрыгнуть в последний вагон доходности carry trade перед тем, как ЦБ завтра понизит ключевую ставку и сделает эту стратегию менее интересной «горячим» деньгам.



Пик налоговых выплат в стране прошел, сырьевой рынок остается в мрачном настроении, и у рубля не остается ни одного веского повода для оптимизма кроме спекулятивных идей. Но это точно ненадолго.



Доллар способен быстро вернуться выше 57,10 руб., откуда будет открыта дорога к сопротивлению на 57,50 руб. и цели на 58,0 руб. соответственно.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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