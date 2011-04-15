На российский рынок пришла коррекция

После внушительного подъема, наблюдавшегося на протяжении последних пяти торговых сессий, российские индексы перешли в режим коррекции, чему также способствует неоднозначный внешний фон и сохраняющееся давление на котировки нефти. На этом фоне к 14.45 мск. ММВБ снижается на 0,66%, но пока удерживается над уровнем 2000 пунктов. РТС несет более скромные потери в условиях восстановления рубля после вчерашних распродаж. Долларовый индекс снижается в пределах 0,14%, а рубль повышается в среднем на 0,7%.



В наиболее ликвидных бумагах превалирует медвежий настрой. НЛМК падает на 0,6%, не получив ощутимой поддержки после публикации отчетности. В первом квартале выручка компании выросла на 37% г/г, EBITDA выросла более чем в два раза, а чистая прибыль увеличилась в 5,7 раз. Котировки «Газпрома» повышаются почти на 0,9% после финансового отчета за 2016 год по МСФО. Чистая прибыль компании выросла на 21%, выручка от продаж увеличилась на 0,6%, тогда как чистая выручка от продажи газа упала на 4%.



Бумаги ММК теряют более 2%. Компания сообщила, что рассматривает размещение порядка 3% акций в Лондоне и Москве. При этом из-за текущей волатильности ММК пока решила повременить с этой операцией. Также руководство ММК намерено увеличить акции, находящиеся в свободном обращении, в целях включения в индекс MSCI Russia. В компании назвали этот вопрос стратегическим.



Активность игроков на мировых площадках сдерживает ожидание пресс-конференции Драги после заседания ЕЦБ. Улучшение тона главы регулятора способно поддержать интерес к рисковым активам и оказать умеренную поддержку российским индексам. Однако пока нефть находится под давлением, о возвращении отечественных бенчмарков к полноценному росту говорить не приходится. В краткосрочной перспективе ММВБ важно удержаться над психологической отметкой 2000 пунктов.













Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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