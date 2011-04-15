Понижение Центробанком ставки на 0.5% усилит падение рубля

Российский рынок акций закончил торги в четверг на негативной территории, оставаясь под давлением из-за сомнений участников рынка, что Дональду Трампу удастся реализовать свою налоговую реформу в представленном виде. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (-2,31%), телекоммуникационного (-1,07%) и машиностроительного (-1,01%) секторов.



Индекс ММВБ упал на 0,88% и закрылся на отметке 2009.15 пункта. Индекс РТС снизился на 1,18% и остановился на уровне 1105.90 пунктов на фоне продолжающегося снижения курса рубля против евро и американского доллара.



Цены на сырую нефть в четверг рухнули на фоне общего неприятия инвесторов покупок рискованных активов, а также роста сомнений у рыночных игроков, что саммит ОПЕК в мае будет продуктивным и возобновит рост нефтяных цен. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России рухнула на 2,29%, до 52,21 долларов за баррель. Западно-техасская WTI упала сильнее — на 2,42%, до 48,42 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль может усилить свое падение, если ЦБ РФ понизит ставку рефинансирования не на 0,25%, а на 0,50%. Также этот процесс может усилиться на волне падения нефтяных котировок, если таковое продолжится. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,13%, до 57,23 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра прибавила 0,36%, до 62,17 рублей за евро.



Можно предположить, что снижение рубля не остановится на волне решения ЦБ по ставкам у уровня в 57,00 рублей за доллар. Вероятнее всего, если ставка будет понижена на 0,50%, рубль продолжит падение к 58,00. Но этот процесс также будет продолжаться, если ставка будет снижена всего на 0,25%, но при этом будет заявлено, что следует ожидать дальнейшего понижения ставок в ближайшем будущем.



В пятницу выйдут данные по потребительской инфляции и объему промышленного производства в Японии. Будут опубликованы цифры по производственной инфляции в Австралии и ВВП за первый квартал в Великобритании, Канаде и США. Также будут представлены значения по потребительской инфляции в еврозоне, состоится заседание ЦБ РФ по монетарной политике, выйдет большой пакет статистических данных от Мичиганского университета, количеству действующих буровых вышек от Baker Hughes. Кроме того, ожидаются выступления с комментариями Брэйнард и Харкера.











Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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