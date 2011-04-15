Нефть пытается привлечь покупателей

Накануне Brent попала под усиленное давление, опустившись в моменте к минимумам текущего месяца на отметке 51. Здесь актив привлек покупки и отыграл потери в рамках технического отскока, однако фундаментальная картина в сырьевом сегменте осталась негативной.



Участники рынка продолжают отыгрывать рост запасов и добычи нефти в США. Еще большую обеспокоенность вызывает дальнейшее наращивание запасов бензина, несмотря на ожидания падения объемов за счет сезонного фактора. Отчасти это можно объяснить ростом импорта нефтепродуктов, но тем не менее этот фактор усиливает опасения игроков относительно того, что даже в случае продления соглашения о сокращении добычи, усилия ОПЕК+ могут оказаться напрасными. Особенно учитывая, что постоянное развитие технологий и снижение себестоимости добычи в Штатах позволяет сохранять рентабельность нефтяных проектов при гораздо более низких ценах по сравнению даже с текущими.



Вдобавок к этим страхам добавился еще один негатив – возобновление добычи на крупнейшем месторождении в Ливии. И хотя это не стало неожиданностью, и рынок прекрасно понимал, что это явление временное, в данной ситуации известия из Ливии стали «последней каплей» и сигналом к новым продажам актива.



Сегодня Brent может попытаться привлечь спрос на низких уровнях. Однако в ожидании данных по буровым и в преддверии наступления выходных трейдеры вряд ли станут проявлять высокую торговую активность. Ощутимый подъем котировки смогут продемонстрировать только лишь в случае эскалации геополитической напряженности или свежей порции вербальных интервенций со стороны ОПЕК.











Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ















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