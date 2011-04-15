Рубль ждет сигналов от ЦБ

В четверг, 27 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 19 коп. (-0,3%), до 56,97 руб., а курс евро отступил на 38 коп. (-0,6%), до 61,95 руб. Центральный банк России с 28 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 66 коп., до 56,97 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 62,16 руб., что выше предыдущего дня на 66 коп.



Основное событие сегодняшнего дня – заседание Центробанка РФ и его решение по ключевой ставке. Главная интрига в размере понижения ставки, поскольку само решение регулятор анонсировал пару дней назад. Предполагается, что если сокращение составит стандартные 25 базисных пунктов, рубль почти не реагирует на это действие. Если же снижение ставки произойдет на 50 базисных пунктов, это спровоцирует ослабление российской валюты и рост курса доллара.



Вариант с резким и масштабным снижением ключевой ставки базовым сценарием не является, но вероятность его реализации достаточно высокая. Центробанку нужно «убить» трех зайцев сразу: ослабить рубль, сделать carry trade менее интересным и избавиться от давления лобби. Основной прогноз – сокращение ставки до 9,5% годовых с текущих 9,75% годовых.



До сих пор паре доллар/рубль не удается закрепиться выше 57,50. Это ограничивает потенциал дальнейшего восхождения инструмента. Сегодняшние торги для доллара пройдут в пределах отметок 56,85-57,75 руб., сопротивление стоит все там же, около 57,50 руб. Для евро сессия состоится в границах 61,80-62,45 руб.



Цены на нефть утром в пятницу резко растут. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $52,30 (+0,9%) после очередного витка распродажи минувшим вечером. Накануне баррель провалился в область минимумов месяца к $51,01 после того, как рынок начал обсуждать низкую эффективность соглашений ОПЕК по заморозке добычи и неоднородные данные по запасам в США.



Все дело в сомнениях. Первые два месяца работы соглашения ОПЕК+ эффект был заметен невооруженным глазом, но потом сланцевая американская нефть и низкий спрос на энергоносители сократили позитив до минимальных значений. Отсутствие консенсуса в вопросе продления соглашения по заморозке нефти тоже сильно нервирует игроков.



Сегодняшний заметный утренний рост является техническим отскоком от локального «дна». Особенного значения он не имеет, цены на нефть Brent вернутся в четкий диапазон $51,80-52,40 еще до полудня.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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