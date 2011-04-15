Рубль готов к снижению ставки ЦБ РФ

Во второй половине вчерашней сессии рубль растерял весь дневной рост, уступив доллару на фоне падающей нефти. Brent в моменте обновила минимумы апреля в районе отметки 51 на усугублении и без того негативных настроений в сырьевом сегменте. Также сказалась тенденция к укреплению доллара на международном рынке форекс. По итогам дня доллар обосновался в районе отметки 57 руб., а евро – на уровне 62 руб.



Российская валюта не смогла противостоять напору продавцов на рынке черного золота, где к беспокойствам по поводу наращивания добычи в США и неопределенности в отношении дальнейших действий ОПЕК добавился еще один негативный фактор – возобновление добычи на крупнейшем месторождении в Ливии. Под конец дня актив сумел отыграть потери, но остался под давлением. И этот фактор может продолжить негативно влиять на поведение рубля.



Впрочем, сегодня коррективы в динамику российской валюты может внести еще одно событие – заседание ЦБ РФ. Регулятор недавно анонсировал снижение ставки, и теперь вопрос в том, насколько она будет понижена – на 0,25 или на 0,5%. На днях стало известно об ускорении недельной инфляции. И это может помешать Центробанку прибегнуть к более агрессивному ужесточению. Так, если банк ограничится снижением на 25 базисных пунктов, это не окажет заметного влияния на рубль, который будет в основном ориентироваться на динамику доллара и нефти. Фактором давления может стать фиксация прибыли перед длинными выходными. После пробоя сопротивления 57,20 руб. доллар может нацелиться на 57,50 руб.













Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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