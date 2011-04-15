ЦБ может нарушить спокойствие рынков перед долгими выходными

Американские фондовые рынки пока не показывают выраженной динамики, хотя индекс индекс Nasdaq находится вблизи исторических максимумов. Вместе с тем нефтяные котировки растут, цена Brent утром поднялась на 0,89%, до 52,28 доллара за баррель. Это должно подтолкнуть российский рынок акций вверх. Однако сегодня на рынках действует «фактор пятницы», инвесторы начнут фиксировать прибыль перед длинными выходными, поэтому индекс РТС, скорее всего, вырастет лишь на 0,5-1%.



Динамика курсов доллара и евро сегодня будет зависеть от решения ЦБ РФ по ключевой ставке, которое примут в 13.30 мск. Если ее снизят на 0,25 п. п., как ожидает большинство аналитиков, то курсы доллара и евро останутся вблизи прежних зачтений – 57 рублей и 62 рубля. Если ставку снизят на 0,5 п. п., то это приведет к росту курсов на 1 рубль.



Также на динамику торгов могут повлиять данные по ВВП США за 1-й квартал, которые опубликуют в 15.30 мск.



Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Яндекса (у него неожиданно хороший рост финансовых показателей), а также Татнефти, Газпрома и Алросы, которые пользуются спросом из-за ожидания высоких дивидендов.











Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов



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