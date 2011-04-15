Рубль может укрепиться до уровня 53.5-55 руб. за доллар

В центре внимания рубль. Сегодня Банк России должен объявить ставку, и, вероятно, она будет понижена с 9,75% до 9,5%. Скорее всего, рубль не покажет ослабления по факту снижения ставки. Во-первых, 0,25 пункта - это немного. Во-вторых, эта новость в цене. Зато рубль будет в силах компенсировать свою слабость последних двух дней. Причем сегодня может начать виток заметного, возможно, итогового укрепления национальной валюты - в район от 55 до 53,5 рублей за доллар. Дальнейшее снижение пары видится слабо реалистичным.



Правительственные директивы о выплатах 50% прибыли госкомпаний в качестве дивидендов сегодня могут двинуть рынок акций и, в частности, Газпром вверх. Но общий взгляд на перспективу: продолжение коррекции индекса ММВБ (в меньшей степени - индекса РТС) с обновлением минимальных отметок, достигнутых в середине апреля. Из фишек наиболее подверженными к удешевлению считаю акции Сбербанка.



Пара евро/доллар, вероятно, достигла пика своей силы и готова к возврату в нисходящий тренд. То же можно сказать и о паре фунт/доллар, хотя вероятность понижения этой пары скромнее.



Нефть и золото находятся на спорных рубежах. Золото, долгосрочно настроенное на снижение, сейчас вполне может пойти на превышение 1300 долл./унц. Нефть, напротив, локально способна снизиться к или под 50 долл./барр., но в дальнейшем большей степени ориентирована на движение к 55 долл./барр.











Андрей Хохрин, начальник управления по работе с состоятельными клиентами «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».



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