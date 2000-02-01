Российский фондовый рынок в пятницу открылся взрывом оптимизма. В первые минуты сессии ведущие биржевые индексы дорожают в среднем на 1%. Список лидеров роста возглавляют бумаги «ФСК ЕЭС» и «Россетей». В «красной» зоне торгуются акции «ММК» и «ИнтерРАО».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Американские рынки завершили сессию четверга ограниченными покупками, фьючерс на индекс S&P снижается на 0,07% на премаркете. Цены на нефть растут в рамках технической коррекции после распродажи минувшим вечером. Баррель североморской Brent торгуется по $52,13 (+0,6%).



Евро/доллар с утра в пятницу слегка прибавляет. Основные торги идут около 1,0890 (+0,12%). Учитывая переполненный интересными публикациями макроэкономический календарь, можно ожидать активных движений в основной валютной паре.



Российский рубль на старте сессии отступает в парах с долларом и евро. За американскую валюту в первый час торгов дают 57,03 руб. (+0,1%). Рынок больше всего беспокоится насчет объема снижения ключевой ставки. Стандартный шаг ЦБ на 25 базисных пунктов никого не удивит и оставит все на своих местах в паре доллар/рубль, агрессивное снижение на полпроцента вызовет волну покупок пары.



Индекс ММВБ проведет торги пятницы в пределах 2000-2035 пунктов. Начиная со второй половины дня, инвесторы будут фиксировать недельную прибыль в преддверии длинных майских выходных.



О состоянии здоровья королевы Великобритании Елизаветы II нет достоверных данных. Однако отмечается грандиозная напряжённость как в доме Виндзоров, так и в высших кругах британской аристократии, где идёт всё более заметная «схватка бульдогов под ковром» вокруг вопроса о престолонаследии. На принца Чарльза якобы оказывается давление с целью добиться его отречения в пользу старшего внука Елизаветы II герцога Кембриджского Уильяма.



Вчера правительство опубликовало поручение Минэкономразвития, в котором просит обеспечить принятием мер по сбору дивидендных выплат с ОАО с целью мобилизации доходов бюджета на 2017 год. Выплаты должны быть на уровне не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Владимир Путин данную инициативу поддержал.



Исходя из поручения, получается, что в этом году исключений не будет. Но, как мы уже знаем, компания «Роснефть», которая формально не является госкомпанией, направит на дивиденды 35% от чистой прибыли, а с «Газпромом» вообще ситуация неясная. Корпорация планировала направить на выплаты 24% от чистой прибыли, что не соответствует предписанию. Если решение «Газпрома» будет изменено на соответствующую цифру, то дивидендная доходность по акциям компании станет самой большой на рынке (15%).



В этом году правительство планировало собрать с госкомпаний 483,5 млрд руб.



28 апреля финансовую отчетность за первый квартал 2017 года по РСБУ опубликуют «РусГидро» и «ТГК-1». Финансовой отчетности по МСФО за 2016 год, а также результатов за первый квартал 2017 года опубликует Mail.Ru.



Данные по розничным продажам и безработице вышли в Японии. Темпы роста ВВП за первый квартал представят сегодня Франция, Великобритания, Испания, Канада и США. Решение по процентной ставке объявит ЦБ РФ. Данные по инфляции опубликуют в ЕС.













Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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