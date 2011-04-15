Рубль останется привлекательным для спекулянтов

Несмотря на вчерашнее падение нефти, рубль держался довольно стойко. И в целом относительно текущей ситуации в сырьевом сегменте, где по-прежнему превалируют медвежьи настроения, российская валюта выглядит крепкой. Недавние заявления президента Путина оказали лишь временное давление на рубль, который продолжает привлекать спекулянтов, пользующихся стратегией carry trade.



На фоне такой стойкости валюты не утихают разговоры о том, когда и какие меры предпримут власти с целью ослабления курса рубля. Что касается снижения ставки ЦБ РФ, этот фактор не оказывает ощутимого влияния на нашу валюту. Чтобы действия регулятора подействовали на ее курс, необходимо гораздо более агрессивное снижение, но это вряд ли произойдет, несмотря на устойчивое замедление инфляции. Гораздо более действенным инструментом станет пополнение международных резервов Центробанком, и мы не исключаем, что в случае дальнейшего укрепления рубля регулятор решится на этот шаг.



В любом случае, пока власти ограничиваются словесными методами давления, спекулянты продолжат проявлять интерес к валюте. Причем в более долгосрочной перспективе есть шанс получения дополнительной поддержки со стороны потенциального удорожания нефти. Текущие уровни некомфортны для ОПЕК, что повышает вероятность продления сделки по сокращению добычи.



Картель, заинтересованный в гораздо более дорогой нефти, прекрасно понимает, что без продолжения текущих мер черное золото будет дешеветь под влиянием наращивания производства на сланцевых месторождениях США. Так что во второй половине мая мы можем увидеть довольно уверенную траекторию роста цен на энергоносители, что благотворно скажется на динамике российской валюты.











Станислав Солдатов, главный аналитик компании «Международный финансовый центр (МФЦ)»



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