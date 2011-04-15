Российские индексы завершают неделю с умеренным оптимизмом

После активного восстановления в первой половине дня, российские фондовые индексы частично скорректировались на неоднозначном внешнем фоне, но остаются в зоне покупок. Помимо дивидендного фактора – правительство обязало госкомпании направлять на дивиденды не менее 50% годовой прибыли – поддержку отечественным активам оказывает техническая коррекция цен на нефть после вчерашней просадки. К 14.45 мск. ММВБ подрастает в пределах 0,35% до 2019 пунктов. РТС повышается на 1,36%. Рубль торгуется с повышением в паре с долларом на 0,5%, отыграв внутридневные потери против евро.



В ходе сегодняшнего заседания ЦБ РФ снизил ставку на 0,5% до 9,25%, сославшись на приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий. Впрочем, решение регулятора не отразилось на динамике российского рынка.



В корпоративном секторе лидируют бумаги «ФСК ЕЭС», прибавляя 5,7% в ответ на публикацию операционных результатов. В первом квартале скорректированная чистая прибыль компании по РСБУ увеличилась на 64,4%. При этом чистая прибыль снизилась на 15,4%, а выручка выросла на 5%, составив почти 46 млрд рублей.



«НорНикель»(+0,3%) планирует возбудить судебное разбирательство против правительства Ботсваны в связи с тем, что подконтрольные ему компании нарушили условия сделки о покупке африканских рудников российского предприятия. Как сообщают в компании, «НорНикель» намерена взыскать 271 млн долларов за 50% доли в руднике Nkomati, а также 6,4 млн долларов - за передачу рудника Tati в Ботсване.



Далее динамику отечественных индексов будет определять настрой иностранных площадок, который, в свою очередь будет зависеть от экономических данных из США. Если американский ВВП разочарует темпами роста в первом квартале, опасения относительно состояния крупнейшей экономики в мире, что способно негативным образом отразиться на динамике российских площадок.















Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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