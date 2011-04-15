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01.08.2017

Нефть надеется на ускорение ребалансировки рынка

Накануне нефть Brent достигла немалых успехов. Котировки коснулись нового 2-месячного максимума неподалеку от уровня 53 и прибавили внутри дня 1,5% после внушительного подъема на минувшее неделе.
Основным драйвером покупок актива послужили спекуляции на тему потенциального введения санкций со стороны США против нефтяного сектора Венесуэлы. В надежде на такой сценарий, предполагающий сокращение добычи и поставок черного золота из проблемной страны, игроки принялись закладывать в цену ускорение процесса восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке.
Также дальнейшему наращиванию длинных позиций способствуют оптимистичные ожидания относительно очередной предстоящей встречи технического комитета ОПЕК, от которой рынки ждут сигналов о высоком уровне исполнения обязательств по сделке. И велика вероятность, что экспортеры сделают все возможное, чтобы в рамках этого мероприятия вербально поддержать рост цен.
Кроме того, на пользу нефти идет массовое ослабление доллара США, который пал жертвой новой волны агрессивных распродаж в последние торговые часы месяца. На этом фоне исследование Reuters, отразившее рост добычи в странах ОПЕК до максимума текущего года осталось незамеченным. Впрочем, для рынка уже давно не новость, что виновниками таких «успехов» являются Ливия и Нигерия.
В ожидании сегодняшних данных по запасам от Американского института нефти Brent может продолжить торговаться с восходящим уклоном, но на пробой отметки 53 пока вряд ли отважится, поскольку есть некоторые опасения, что отчет может отразить рост запасов после их недавнего внушительного сокращения. В более широкой перспективе при условии выхода благоприятной статистики по запасам и добыче в Штатах актив способен нацелиться на уровень 55, на пути к которому может назреть коррекция.

Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ







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