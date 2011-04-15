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01.08.2017

Рублю не нравится суровая реальность

Последний день месяца для рубля оказался весьма неудачным. Валюта падала, игнорируя все факторы поддержки, сосредоточившись на теме санкций. Крушение надежд на формирование дружеских отношений между Москвой и Вашингтоном, а также угроза блокировки инвестиций в российский госдолг не позволили рублю обратить внимание на дорожающую нефть. По итогам сессии доллар, который в моменте касался 3-недельного максимума на 60,27 руб., набрал 0,36%, закрывшись под отметкой 60 руб. на фоне новой волны распродаж американской валюты на международном валютном рынке. Евро, который вплотную подошел к отметке 71 руб., потяжелел на 1,05%.
Рубль оказался заложником ужесточения санкционного режима. Трамп пообещал уже в скором времени подписать законопроект о новом пакете санкций в отношении РФ. И это может произойти в любой из ближайших дней, усилив давление на валюту. Между тем, ощущается и уход со сцены фактора поддержки в виде налогового периода. На этом фоне удорожание Brent, которая к моменту закрытия российского рынка поднялась над уровнем 52, остается незамеченным. Однако рост доллара все же был подорван повсеместными продажами в связи с перепозиционированием игроков в конце месяца и активными политическими перестановками в администрации Трампа.
Далее уязвимость доллара вкупе с нефтяным ралли может позволить нашей валюте частично реабилитироваться. После завершения сессии в РФ нефть сорта Brent коснулась нового 2-месячного максимума на подходе к отметке 53, а продажи «американца» продолжились. В этих условиях уже на старте сегодняшних торгов рубль может попытаться выйти в плюс и увести доллар от уровня 60 руб. Но в целом понижательные риски для валюты будут сохраняться.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс





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