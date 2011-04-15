Запасы нефти в США выросли вопреки прогнозам, поэтому Brent быстро вернулась к $51,5 за баррель, а рубль продолжил слабеть.

Снижение российской валюты продолжалось в ходе сессии во вторник, и в среду, судя по всему, подобная динамик сохранится. Рубль уверенно укрепился выше 60 за доллар, торгуясь после начала торгов в районе 60,6 к доллару, хотя падение на открытии сейчас кажется излишне эмоциональным. Часть потерь валюта может отыграть, но все же тренд на ослабление очевиден.

До конца недели рубль может тестировать 61 за доллар и 72 к евро, но пока вряд ли преодолеет эту отметку, хотя подписание закона о санкциях против РФ Дональдом Трампом может спровоцировать продажи в краткосрочном периоде. Впрочем, коррекция после этого должно пройти в течение 1-2 сессий, поэтому рисков, в целом, нет.

Осторожное ослабление рубля будет продолжаться, давление на нацвалюту постепенно будет усиливаться, а фактор роста сейчас может быть только в нефти, перспективы которой весьма неопределенные. Поэтому уже в сентябре-октябре мы можем увидеть попытки приближения к верхней границе диапазоне 61-63 руб. за доллар.



Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций Росевробанка









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.