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02.08.2017

Запасы нефти в США выросли вопреки прогнозам

Запасы нефти в США выросли вопреки прогнозам, поэтому Brent быстро вернулась к $51,5 за баррель, а рубль продолжил слабеть.
Снижение российской валюты продолжалось в ходе сессии во вторник, и в среду, судя по всему, подобная динамик сохранится. Рубль уверенно укрепился выше 60 за доллар, торгуясь после начала торгов в районе 60,6 к доллару, хотя падение на открытии сейчас кажется излишне эмоциональным. Часть потерь валюта может отыграть, но все же тренд на ослабление очевиден.
До конца недели рубль может тестировать 61 за доллар и 72 к евро, но пока вряд ли преодолеет эту отметку, хотя подписание закона о санкциях против РФ Дональдом Трампом может спровоцировать продажи в краткосрочном периоде. Впрочем, коррекция после этого должно пройти в течение 1-2 сессий, поэтому рисков, в целом, нет.
Осторожное ослабление рубля будет продолжаться, давление на нацвалюту постепенно будет усиливаться, а фактор роста сейчас может быть только в нефти, перспективы которой весьма неопределенные. Поэтому уже в сентябре-октябре мы можем увидеть попытки приближения к верхней границе диапазоне 61-63 руб. за доллар.

Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций Росевробанка




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