У рубля нет выбора

В ходе утренних торгов рубль попытался реабилитироваться, но вскоре доллар перехватил инициативу и удержал ее до конца торгового дня. Помимо общей неуверенности в потенциале российской валюты после введения новых санкций со стороны США, давление на рубль оказала падающая нефть, которая прервала ралли и показала внушительную коррекцию. По итогам сессии доллар и евро подорожали на 0,95% и 0,73% до 60,18 руб. и 71,06 руб. соответственно.

Рубль пытался увести «американца» под отметку 60 руб., но стечение обстоятельств помешало реализации этого плана. Трамп подписал законопроект о расширении антироссийских санкций, и хотя этот сценарий уже был заложен в ценах, психологический эффект он произвел. Вдобавок на рынке нефти внезапно прервалось ралли, и котировки Brent обвалились с 2-месячных максимумов под отметкой 53 до уровней ниже 51. В этих условиях у российской валюты, которая и без того в последнее время выглядит все более уязвимой, не смогла сопротивляться напору продавцов.

Не ожидая в ближайшее время поддержки со стороны нефтяного фактора, рубль может продолжить уступать позиции, особенно на фоне признаков коррекции индекса доллара от 15-месячных минимумов на международном валютном рынке. В пользу такого сценария также говорит уверенное закрытие выше уровня 60 руб. Если Brent не сможет привлечь покупателей на текущих уровнях, пара доллар/рубль примется тестировать локальное сопротивление в районе 60,30 руб., которое откроет путь к области 60,60 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс















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