Даже заядлые долларовые медведи не могут сейчас найти новый повод для продажи. Американский доллар вчера отыграл часть потерь, прибавив 0.25% после беспрерывного снижения на 1.3% в предыдущие два дня. С начала июля индекс доллара, практически беспрерывно снижаясь, потерял около 4%. Многие индикаторы указывают, что со стороны теханализа индекс доллара сильно перепродан, что повышает вероятность коррекционного отскока в сторону укрепления доллара.

Однако для такого отскока требуется достойный повод. И тут у долларовых быков есть некоторые проблемы. Опубликованные вчера показатели производственного ISM не оправдали ожидания, отметив снижение темпов роста экономики. Отчёт о личных доходах и расходах в США также не сумел порадовать. Кроме того, американцы снизили расходы на строительство в июне, а это показатель роста благополучия и стабильности. Все это говорит о преобладании осторожности.

Однако доллар проигнорировал эти данные, отыгрывая задачу коррекции позиций фондов в начале месяца после внушительной просадки в предыдущие недели.

Тем не менее, есть ли признаки нарастания инфляционного давления в стране, мы узнаем в пятницу с выходом данных по зарплатам в рамках публикации non-farm payrolls. До этого времени рынки будут сохранять настрой на осторожный откат доллара или вовсе воздерживаться от существенных движений.

Коррекция также затронула нефть, отправив её цену вниз на полтора доллара, что быстро вылилось в ослабление рубля. К доллару он потерял 57 копеек до 60.35, и сегодня паре вполне по силам протестировать отметку 61. К евро потери вторника составили 51 копейку с ростом до 71.27 – нового максимума с ноября 2016-го. Отметка 72 является ближайшей круглой целью этого ралли.



Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич





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