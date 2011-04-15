Российский рынок акций закончил торги в среду уверенным ростом на волне снижения курса российской валюты, что обеспечивает поддержку акциям компаний-экспортеров. Также спрос на российские активы поддерживала и стабилизация цен на сырую нефть марки BRENT около уровня в 52,00 доллара за баррель после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Министерства энергетики страны.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (+1,76%), телекоммуникационного (+1,16%) и

нефтегазового (+0.97%) секторов.

Индекс ММВБ подскочил на 1,31% к концу торговой сессии и закрылся на уровне 1965.48 пункта. Индекс РТС подрос на 0,71% и остановился на уровне 1021.42 пунктов на фоне ослабления курса рубля против доллара США и его падения к евро.

Цены на сырую нефть в среду восстанавливались на фоне неоднозначных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые показали падение запасов нефти до 1,527 млн баррелей против прогноза падения на 2,957 млн баррелей. В то же время продемонстрировали большее снижение запасы бензина: -2,517 млн баррелей против 0,525 млн. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ выросла на 0,77%, до 52,18

долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,57%, до 49,44 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль снизился против бивалютной корзины, хотя рублю локально и удалось против доллара отыграть часть потерь. Российская валюта продолжает демонстрировать жесткую привязку к динамике цен на нефть. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,43%, до 60,60 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра подскочила на 1,53%, до 71,96 рубля за евро, локально преодолевая отметку в 72,00 рубля за евро.

Мы ожидаем, что рубль и далее будет двигаться в кильватере динамики нефтяных цен. Хотя мы по-прежнему ожидаем его дальнейшего ослабления к 62,00 в паре с долларом США и к 73,00 в паре с евро.

В четверг выйдут данные индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin Китая, Германии и еврозоны. Будет обнародован ежемесячный отчет ЕЦБ, цифры по объемам розничных продаж в еврозоне. Состоится заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике: будет выступать его глава М. Карни. Из американских данных выйдут значения по заявкам на пособие по безработице за прошлую неделю и индексы деловой активности в

непроизводственном секторе (PMI) от ISM.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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