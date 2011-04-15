Санкциями нас не удивишь

Дональд Трамп подписал новый закон о санкциях против России, но российский рынок растет. А в Банке России попросили не думать об инфляции.

Случилось то, к чему российский рынок был готов еще несколько недель назад. Дональд Трамп все-таки подписал закон о новых санкциях против России. Причем новый закон предполагает, что президент США самостоятельно отменить его не может. В Госдуме уже признали, что России ответить на новые американские санкции нечем.

А в Центробанке тем временем призвали не думать об инфляции. В видеообращении на youtube-канале ЦБ директор департамента исследований и прогнозирования, Александр Морозов, сказал, что низкие инфляционные ожидания населения - это «залог стабилизации цен в экономике». Александр Морозов говорит о том, что мысли и готовность населения к высокому росту цен позволяет производителям более быстрыми темпами повышать стоимость своих товаров и не бояться, что потребители уйдут к конкурентам.

Российский рубль снижается на торгах на московской биржи. Доллар торгуется на отметке 60 рублей 75, евро располагается в районе отметки 71 рубль 90 копеек, индекс ММВБ сегодня вырос до 1970 пунктов, а котировки нефти марки Brent поднялись выше 52 долларов за баррель.

Новые санкции уже были учтены в котировках российских акций и стоимости российской валюты. Поэтому то, что Трамп подписал закон о санкциях, серьезного влияния на российский рынок не оказало.

Все идет в соответсвии с ранее обозначенными трендами. Особенно на валютном рынке. Мы по-прежнему считаем, что доллар/рубль уже в августе достигнет отметок 62-63 рубля. А евро может вырасти до 73-75 рублей.



Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн











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