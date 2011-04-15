Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03.08.2017

Российский рынок торгуется невнятно

После некоторых колебаний ведущие российские фондовые индексы снова пытаются закрепиться на положительной территории. Неоднозначные торги обусловлены прежде всего волатильной динамикой на рынке нефти, где к настоящему моменту котировки Brent вернулись на исходные позиции и осциллируют над отметкой 52. К 14.40 мск. ММВБ и РТС повышаются на скромные 0,21% и 0,26% до 19070 и 1024 пункта соответственно. Рубль после падения на открытии немного прибавляет к доллару и евро.
Рост активности инвесторов на отечественных площадках отчасти сдерживает внутренний фактор. В июле деловая активность в сфере услуг России замедлила рост максимально с мая прошлого года. Индекс PMI без учета сезонных колебаний снизился до 52,6 от 55,5 месяцем ранее. Более того, составной индекс, учитывающий деловую активность в производстве и сфере услуг, опустился с 54,8 до 53,4, отметившись на 10-месячных минимумах.
Сегодня стало известно, что «Вымпелком» заплатит «Мегафону» около 1,25 млрд рублей в рамках сделки по разделу ритейлера «Евросеть». После выплаты этой суммы компания получит права на половину салонов «Евросети», о выкупе которых стороны договорились в прошлом месяце. В настоящее время «Мегафон» и «Вымпелком» владеют «Евросетью» на паритетных началах. Сделка будет закрыта после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы.
Тем временем негатив от недавнего введения новых санкций против РФ несколько сглаживает сообщение рейтингового агентства S&P, которое заверило, что ужесточение американских санкций не повлияет на суверенный рейтинг России. В краткосрочной перспективе отечественные индексы будут торговаться с оглядкой на общие настроения на мировых площадках и поведение нефтяных цен. Если Brent сможет предпринять новую попытку роста, бенчмарки могут немного прибавить в весе до конца дня.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100