Российский рынок торгуется невнятно

После некоторых колебаний ведущие российские фондовые индексы снова пытаются закрепиться на положительной территории. Неоднозначные торги обусловлены прежде всего волатильной динамикой на рынке нефти, где к настоящему моменту котировки Brent вернулись на исходные позиции и осциллируют над отметкой 52. К 14.40 мск. ММВБ и РТС повышаются на скромные 0,21% и 0,26% до 19070 и 1024 пункта соответственно. Рубль после падения на открытии немного прибавляет к доллару и евро.

Рост активности инвесторов на отечественных площадках отчасти сдерживает внутренний фактор. В июле деловая активность в сфере услуг России замедлила рост максимально с мая прошлого года. Индекс PMI без учета сезонных колебаний снизился до 52,6 от 55,5 месяцем ранее. Более того, составной индекс, учитывающий деловую активность в производстве и сфере услуг, опустился с 54,8 до 53,4, отметившись на 10-месячных минимумах.

Сегодня стало известно, что «Вымпелком» заплатит «Мегафону» около 1,25 млрд рублей в рамках сделки по разделу ритейлера «Евросеть». После выплаты этой суммы компания получит права на половину салонов «Евросети», о выкупе которых стороны договорились в прошлом месяце. В настоящее время «Мегафон» и «Вымпелком» владеют «Евросетью» на паритетных началах. Сделка будет закрыта после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы.

Тем временем негатив от недавнего введения новых санкций против РФ несколько сглаживает сообщение рейтингового агентства S&P, которое заверило, что ужесточение американских санкций не повлияет на суверенный рейтинг России. В краткосрочной перспективе отечественные индексы будут торговаться с оглядкой на общие настроения на мировых площадках и поведение нефтяных цен. Если Brent сможет предпринять новую попытку роста, бенчмарки могут немного прибавить в весе до конца дня.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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