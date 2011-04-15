Рубль может возобновить снижение

Российский рынок акций закончил торги в четверг у уровня открытия на волне консолидации цен на сырую нефть около локальных максимумов, а также отскока вверх курса рубля против евро и американского доллара. В фокусе рынка важные данные по количеству новых рабочих мест и уровню безработицы в США. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (+1,08%) сектора, а среди снизившихся машиностроительного — (-0,33%) сектора.

Индекс ММВБ символически подрос на 0,02% к концу торговой сессии и закрылся на уровне 1965.80 пункта. Индекс РТС вырос на 0,84% и

остановился на уровне 1029.95 пунктов на фоне роста курса рубля против доллара США и евро.

Цены на сырую нефть в четверг выросли на слабости доллара США и на инерции отыгрывания данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ выросла на 0,84%, до 52,80 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,48%, до 49,83 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль вырос по отношению к бивалютной корзине.

Инвесторы явно уже учли в ценах негатив от новых санкций из США, а стремление нефти расти вверх поддерживали ЕМ и сырьевые валюты вместе с рублем. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра упала на 0,80%, до 60,09 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,66%, до 71,49 рубля за евро.

Мы ожидаем, что рубль, несмотря на укрепление четверга, может

возобновить снижение в пятницу, в первую очередь против доллара США, на волне позитивных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики, которые способны помочь доллару подрасти на мировом валютном рынке.

В пятницу выйдут экономические данные по объему розничных продаж в Австралии, объему производственных заказов в Германии и индекса деловой активности в розничном секторе еврозоны. Но центральным событием дня будет публикация данных по занятости в США за июль. Также выйдут цифры по безработице в Канаде и потребительской инфляции в РФ. Кроме того, традиционно будут представлены значения по количеству действующих буровых вышек от Baker Hughes.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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