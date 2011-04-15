Поможет ли доллару занятость?

Неудачи доллара продолжаются. Любые попытки восстановления встречают сопротивление продавцов на фоне стабильного появления негативных сигналов из США, как экономического, так и политического характера. И вчерашний день не стал исключением. Валюта уступила большинству основных конкурентов за исключением фунта, у которого была своя история с Банком Англии.

На сей раз силы «американца» подорвал неожиданно слабый ISM в сфере услуг – в начале третьего квартала индекс достиг 11-месячного минимума. Но если смотреть сквозь призму сегодняшнего блока статистики по рынку труда, еще более тревожный знак подал компонент занятости, который упал до 53,6, тогда как ожидался рост индикатора до 56,5. Учитывая, что доля сферы услуг в структуре производства ВВП США составляет 70%, это довольно точный барометр занятости.

На этом фоне возросли риски выхода слабого отчета NFP. В этом случае мы не только увидим агрессивные продажи доллара, но и заметное ослабление ожиданий относительно декабрьского повышения ставки, поскольку рынок труда считается единственным «светлым пятном» в экономике, которое не вызывает сомнений. Если и этот сектор покажет слабину, вряд ли можно будет можно говорить о благоприятном состоянии экономики страны, равно как и о ее готовности к следующему акту ужесточения политики. Не менее важен будет компонент зарплат. Если показатель не ускорит темпы роста или даже замедлит, это добьет валюту, поскольку укажет на отсутствие инфляционного давления на зарплатном уровне в том числе.

В рамках негативного сценария европейские валюты могут заметно прибавить в весе. В случае с евро это будет означать достижение новых максимумов, а с фунтом – восстановление после вчерашнего эмоционального обвала на фоне недостаточно «ястребиных» сигналов в риторике Банка Англии.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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