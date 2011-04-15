В первые минуты торгов на Московской бирже в пятницу рубль незначительно изменяется к доллару и евро, хотя и продолжает падение. Цены на нефть упали до $51,85 за баррель Brent, и снижения нефтяных цен лишило рубль последней опоры.

Более активного падения не происходит потому, что рынок пока не привык к рублю ниже 60 за доллар, поэтому после небольшой консолидации и, возможно, коррекции, снижение продолжится.

Стоит также отметить, что фактор санкций уже учтен в курсе, поэтому дальнейшее ослабление рубля будет происходить на фоне давление со стороны платежного баланса, снижения интереса к рублевым активам. Кроме того, некоторые участники рынка попробуют отыграть значительно более интенсивные покупки валюты со стороны Минфина, хотя это вряд ли окажется серьезное влияние на рынок.

Неделю рубль с большой вероятностью завершит чуть выше 60,5 за доллар, но уже на следующей недели будут фиксироваться попытки тестирования отметки в 61 руб. за доллар и 72 по евро.



Андрей Люшин заместитель председателя правления Локо Банка









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