Рубль пытается не потерять лицо

В последний день торговой недели рубль ведет себя спокойно, не демонстрируя резких движений, хотя в целом остается в депрессивном состоянии, несмотря на широкомасштабную слабость доллара. В краткосрочной перспективе американская валюта надеется на поддержку со стороны рынка труда.

Основным фактором, влияющим на поведение рубля на данном этапе, являются санкции. После их недавнего ужесточения последние надежды на улучшение российско-американских отношений улетучились. Здесь также присутствует фактор опасений относительно принятия еще более жестких мер со стороны Штатов, которые могут затронуть долговой рынок РФ. И в более широкой перспективе эти страхи также не способствуют росту привлекательности рубля в глазах спекулянтов.

Масла в огонь подливает расследование предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США. Причем этот процесс вышел на новый уровень после того, как специальный прокурор по расследованию «связей Трампа с Россией» Р. Мюллер сформировал коллегию большого жюри присяжных, которое займется изучением собранных следствием материалов.

Что касается нефтяного фактора, здесь ситуация выглядит двояко. С одной стороны цены передвинулись в более высокий диапазон на признаках ускорения процесса восстановления баланса спроса и предложения в основном за счет сигналов о замедлении буровой активности на сланцевых месторождениях США. Но с другой стороны, на рынке снова начали появляться опасения относительно нового витка сланцевой революции после удорожания черного золота. Также присутствует неопределенность с ОПЕК, которая на словах дает громкие обещания, а на деле продолжает увеличивать добычу – в основном из-за Ливии и Нигерии, которые освобождены от обязательств.

На этом фоне среднесрочные перспективы рубля выглядят не лучшим образом. Ослабить потенциальное давление на валюту способно возможное дальнейшее снижение привлекательности доллара на международном валютном рынке.



Константин Жуковский, эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ)»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.