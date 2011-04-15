Российские инвесторы не находят поводов для покупок

Российские фондовые индексы расположились в зоне отрицательных значений на фоне преобладающего осторожного настроя инвесторов на иностранных площадках и неспособности котировок нефти вернуться к росту. Также роль сыграла тяга к фиксации прибыли перед наступлением выходных. К 14.40 мск. ММВБ и РТС снижаются на 0,48% и 0,81% до 1956 и 1021 соответственно. Рубль торгуется во флэте, а нефть сорта Brent теряет около 0,3%, расположившись под отметкой 52.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг превалируют продажи. Акции нефтегазового сектора пребывают под небольшим давлением из-за остановки ралли цен на нефть. Между тем, котировки «Роснефти» удерживаются в небольшом плюсе за счет позитивной отчетности.

Во втором квартале чистая прибыль компании увеличилась по сравнению с первым кварталом более чем в пять раз. Выручка в первом полугодии увеличилась в годовом выражении на 23,2% на фоне увеличения объемов реализации и повышения цен на нефть.

Тем временем бумаги «Алросы» дешевеют более чем на 0,5%, реагируя на сообщения об аварии в шахте рудника «Мир». По последним данным, из шахты удалось поднять 102 человека, и ведутся поиски 16 рабочих. «Башнефть» отчиталась о финансовых результатах за первое полугодие. Акции компании дешевеют почти на 0,6%, отыгрывая снижение чистой прибыли по МСФО на 24%. Прибыль за отчетный период снизилась на 9,5%. При этом негатив был частично компенсирован ростом выручки на 14% в полугодии и на 8,6% - во втором квартале.

На российском рынке, несмотря на периодические попытки подъема, сохраняются понижательные риски, которые связаны в основном с внешними факторами. В частности, инвесторы беспокоит угасание перспектив улучшения российско-американских отношений на теме санкций и расследования предполагаемого российского вмешательства в американские выборы. Этот фактор будет ограничивать потенциал подъема отечественных индексов до тех пор, пока не отойдет на задний план.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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