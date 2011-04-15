Доллар получил передышку

Российский рынок сегодня торгуется в режиме продаж, хотя во второй половине дня давление несколько ослабло. Инвесторы пока не могут забыть о новых санкциях, что сдерживает покупателей, как и пошатнувшиеся позиции цен на нефть. Рублевый ММВБ корректируется в пределах 0,5% и удерживается над уровнем поддержки 1950 пунктов.

Рубль после утренних колебаний снова перешел в наступление. Более активный подъем валюта демонстрирует в паре с евро, который сегодня выглядит слабее за счет сильных американских данных по рынку труда. Пи этом пара евро/рубль пока не нарушает целостности уровня 71 руб., уход под который может заметно улучшить краткосрочный настрой рубля.

В прошлом месяце уровень занятости в США вырос на 209 тыс. против прогноза 180 тыс. Повышение было зафиксировано во всех основных отраслях экономики, а уровень безработицы снизился до 4,3% в соответствиями с ожиданиями рынка. Что еще важнее, средние почасовые заработки, как и прогнозировалось ускорили рост с 0,2% до 0,3%, что указало на наличие импульса роста инфляции на зарплатном уровне.

После релиза доллар, который в последнее время активно продается, пошел в рост по всему спектру рынка. Действительно хороший отчет способен поддержать ожидания по ставкам и вернуть спрос на американскую валюту, хотя политические передряги и угроза негативных экономических сигналов будут ограничивать потенциал роста доллара.

Тем временем на рынке черного золота затишье. Котировки Brent сегодня предпринимают вялые попытки тестирования отметки 52 после очередного неудачного набега на уровень 53 накануне. В конце торгового дня BakerHughesопубликует традиционные еженедельные данные по числу активных буровых в США. Если их число снова вырастет, настрой актива станет еще мене решительным в краткосрочном периоде.



Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











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