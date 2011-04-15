Вчера российский фондовый рынок показал позитивную динамику, американский рынок также не подкачал - все ключевые индексы фондового рынка США закрылись ростом: Dow Jones Industrial Average (+0,12%), S&P 500 (+0,16%), Nasdaq Composite (+0,51%).



Dow в девятый день подряд обновил рекордный максимум закрытия. S&P 500 немного подрос на фоне роста потребительского и технологического секторов, который перевесил падение энергетического сектора. Факторами роста для широкого рынка в последние недели служат хорошие корпоративные отчеты за второй квартал, а также вышедший в пятницу сильный отчет по рынку труда за июль. Аналитики, по опросам Thomson ReutersI ожидают, что прибыль компаний из S&P 500 увеличилась на 12% во втором квартале и увеличится на 9,3% в третьем квартале. Вчера интерес инвесторов вызвали сектора, ранее демонстрировавшие динамику ниже средней по рынку. В их числе сектор розничной торговли, который ожидает рост покупок в традиционных (не онлайн) магазинах, вызванный приближением нового учебного года.



Изменения нефтяных котировок незначительны. Goldman Sachs сообщил, что, согласно доступным на данный момент показателям, будет продолжаться сильный рост спроса на мировом рынке. «Мы полагаем, что самый главный фактор уверенного роста спроса – это сильный экономический рост в последние месяцы», – пишут аналитики инвестбанка в заметке. Некоторые аналитики ожидают, что представители стран ОПЕК будут «заговаривать» нефтяные цены, то есть проводить словесные интервенции с целью повышения цен на нефть. «Саудовская Аравия будет с возрастающей уверенностью заявлять, что в августе Королевство будет экспортировать только 6,6 млн б/д (это 6-летний минимум) и объемы запасов будут продолжать снижаться», – говорит главный аналитик по товарным рынкам в SEBMarkets Бьярн Шилдроп.



В данный момент инвесторы обеспокоены восстановлением нефтедобычи на крупнейшем месторождении в Ливии, а также увеличением объемов экспорта из стран ОПЕК и США. В понедельник и вторник проходит заседание технического комитета ОПЕК+ в Абу-Даби, целью которого служит нахождение путей повышения дисциплины выполнения условий соглашения о сокращении добычи. Нефтедобытчики на встрече в Абу-Даби пока не спешат заверять рынок в том, что уровень выполнения соглашения о сокращении добычи в этом году будет повышен. Но мы по-прежнему отмечаем, что соблюдение квот, на самом деле, на достаточно высоком уровне по сравнению с историческими стандартами», – сообщает в заметке специалист по фьючерсным контрактам на энергоносители в CitiFutures Тим Эванс. «Наблюдаемый в последнее время рост добычи в ОПЕК вызван по большей части восстановлением объемов нефтедобычи в Ливии и Нигерии».



Нефтедобыча в США остается на высоком уровне, несмотря на вышедший в пятницу отчет от BakerHughes, согласно которому число буровых установок в стране за неделю по 4 августа сократилось на одну штуку до 765. Недельные объемы нефтедобычи в США составили 9,43 млн б/д за неделю по 28 июля. Это самый высокий уровень после августа 2015 года и на 12% выше по сравнению с последним минимумом, достигнутом в июне прошлого года. MorganStanley сообщил в понедельник в заметке, что в четвертом квартале банк ожидает роста добычи в США на 900.000 б/д по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше предыдущего прогноза (860.000 б/д).



Нам кажутся актуальными стратегии открытия «коротких» позиций по «слабым» акциям и одновременное открытие «длинных» по «сильным». К «слабым» можно отнести акции Газпрома, АЛРОСЫ АО, и учитывая последнюю отчетность, акции Аэрофлота. К сильным акциям отнесем акции Газпром нефти, которые вчера преодолели локальный максимум и акции Сбербанка об. Мы не уверены в том, что индексу ММВБ удастся закрепиться выше отметки 1970 пунктов, но эта стратегия будет эффективна и при боковой динамике рынка.



Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент»



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