Рубль определяется с вектором движения

Рубль показал стабильные и безынтересные торги в понедельник, как, впрочем, и все основные валютные пары на международном рынке форекс. Нефть также не подавала четких сигналов. После просадки в район 51,40 Brent привлекла покупки, но закрылась в небольшом минусе. По итогам сессии доллар и евро набрали скромные 0,1% и 0,3%, финишировав на уровнях 60,03 руб. и 70,81 руб.



Геополитика отошла на задний план, и рубль позволил себе несколько оправиться. Тем временем ситуация на рынке нефти не располагает к покупкам российской валюты, а доллар после сильных данных по занятости выглядит немного увереннее. На фоне этих противоречивых сигналов пара доллар/рубль может продолжить консолидацию в районе 60 руб. до появления более внятных факторов. Сегодня таковым может послужить поведение Brent, которая будет реагировать на заявления представителей ОПЕК в рамках запланированной встречи. В случае возвращения черного золота к отметке 53 и выше доллару придется отступить под 60 руб.



Динамика американской валюты в ближайшее время будет в меньшей степени влиять на настрой нашей валюты. Главным испытанием станет пятничный блок статистики по американской инфляции. Если данные разочаруют, доллар будет реагировать повсеместным падением на ослаблении ожиданий по ставкам. При таком положении дел рубль выиграет, особенно если нефть вернется к росту после заявленного на четверг ежемесячного отчета ОПЕК.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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