Фондовые площадки перешли к коррекции

На мировых рынках по-прежнему спокойно, хотя после вчерашней спячки движения несколько оживились. В сегменте рисковых активов настроения ухудшились. Азия перешла к коррекции после бурного роста. Основным катализатором фиксации прибыли послужили не оправдавшие ожидания данные по торговле в Китае, где показатели импорта и экспорта сильно не дотянули до прогнозов, ослабив уверенность инвесторов в восстановлении мировой экономики. Впрочем, негатив сглаживает недавнее решение агентство Fitch, которое повысило прогноз по мировой экономике на текущий и следующий годы. Причем основной пересмотр был именно за счет Китая, где, по оценкам агентства, восстановление протекает более уверенно, чем ожидалось.



Вслед за Азией на отрицательной территории открылась и Европа. Здесь помимо общего ухудшения настроя сыграла роль статистика из Германии, которая, как и вчера оказалась ниже прогнозов. В частности, разочаровали показатели импорта и экспорта, которые упали на 4,5% и 2,8% против прогноза +0,2% и -0,1% соответственно. При этом евро снова игнорирует слабые цифры, продолжая медленное восхождение за пределами отметки 1.18. Сегодня Штаты публикуют лишь второстепенные отчеты, которые вряд ли внесут серьезные коррективы в динамику основной валютной пары. Закрепление над вышеупомянутым психологическим уровнем снизит риски развития недавней нисходящей коррекции в район 1.17 и ниже.



Российские фондовые площадки начали день с достижения новых максимумов вопреки внешнему фону. Индексы решили сосредоточиться на динамике нефти, которая отскочила от внутридневных минимумов, вернувшись в район промежуточного сопротивления 52,50 на сообщениях о том, что Саудовская Аравия в следующем месяце намерена сократить поставки нефти. Далее сырьевые площадки будут ждать заявлений технического комитета ОПЕК, который оценит успехи картеля в сокращении добычи. Вести с этого фронта могут привнести волатильность в динамику Brent.





Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX



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