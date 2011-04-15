Сильный евро бьет по экономике Германии

Последние макроэкономические данные из Еврозоны снова подтверждают старую корреляцию - чем сильнее евро, тем хуже показатели по промышленным заказам и промышленному производству, тем ниже спрос на европейскую продукцию.



Как только курс евро в июне начал расти против доллара промпроизводство в Германии снизилось на 1.1 проц. аналогичные тенденции наблюдались и в других странах Еврозоны. А уже июльские данные по немецкому торговому балансу показали серьезное снижение экспорта, он упал на 2.8 проц. за месяц. Если и инфляционные показатели в августе в Еврозоне окажутся ниже прогнозных значений, то можно ожидать, что ЕЦБ в сентябре займет выжидательную позицию и не будет менять курс монетарной политики. Это неизбежно скажется на курсе евро к основным валютам.



Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»



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