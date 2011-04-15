Российский рынок акций закончил торги во вторник ростом в ожидании итогов встречи представителей ОПЕК+ в Абу-Даби. На момент закрытия торгов информация о результатах саммита так и не поступила, что поддерживало нефтяные цены в подвешенном состоянии и способствовало высокой волатильности. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+1,19), нефтегазового (+1,02%) и металлургического (+0,79%) секторов.



Индекс ММВБ к концу торговой сессии вырос на 0,93% и закрылся на уровне 1988.78 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,45% и остановился на уровне 1047.63 пунктов на фоне роста курса рубля против доллара США и евро.



Цены на сырую нефть во вторник оставались волатильными в ожидании результата встречи представителей ОПЕК+ в Абу-Даби, а также данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ подросла на 0,21%, до 52,48 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила на 0,20%, до 49,49 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль торговался с небольшими изменениями, но к концу торгов усилил давление на доллар и особенно на евро, фактически двигаясь в противоход с динамикой нефтяных цен, ростом доходности ОФЗ и укреплением доллара на мировом рынке. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра упала на 0,39%, до 59,80 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,78%, до 70,29 рублей за евро.



Валютный рынок в России ведет себя противоречиво. Когда нефть корректировалась вниз, а доходности ОФЗ росли, рубль получал поддержку, действуя в противоход важным фундаментальным тенденциям не в его пользу.



События дня:

В среду выйдут данные по потребительской инфляции в Китае, по запасам сырой нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Также будут представлены значения показателей по затратам на рабочую силу во втором квартале, уровень производительности в несельскохозяйственном секторе и объему товарных запасов на оптовых складах.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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