Напряженность между США и КНДР пугает инвесторов

Сегодня: Поводов для оптимизма нет. Глобальные рынки снижаются в свете роста напряжения между США и КНДР до нового уровня: президент Трамп пригрозил Ким Чен Ыну, что любая угроза США будет встречена «огнем и яростью, каких мир не видел раньше», в ответ северокорейское государственное новостное КНДР сообщило, что то Пхеньян рассматривает возможность ракетного удара по Гуаму – американской территории в Тихом океане. Хотя вероятность использования ядерного оружия пока остается невысокой, градус напряженности и неопределенности заставляет рынки понервничать. Цены на нефть снижаются, несмотря на сокращение запасов в США (по данным API), под влиянием неуверенности в том, что соглашение ОПЕК+ сможет решить проблему перенасыщения рынка, а также ожидаемого сезонного снижения спроса.



Отрицательная динамика американских и азиатских рынков. Американские рынки акций завершили вчерашний день в «минусе», несмотря н а рост в течение дня (DJIA -0.15%, S&P 500 -0.24%, NASDAQ -0.21%). Азиатские индексы находятся на отрицательной территории (Hang Seng -0.81%, Shanghai -0.21%, Nikkei -1.32%). Фьючерсы на S&P 500 заметно снижаются (-0.32%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $51.92 за барр. – ниже открытия.



Вчера: ОПЕК подтвердила планы сокращения добычи, рынки отреагировали положительно. Поддержку нефтяному рынку и, как следствие, российским индексам оказало подтверждение намерения ОПЕК следовать условиям соглашения о сокращении добычи, а также сообщения о планах Саудовской Аравии по сокращению экспорта в Азия на 10% в сентябре в целях сокращения мировых запасов. Рынки отыгрывали позитив.



По итогам дня: Цены на нефть Brent ( -0.59% до $52 за барр.), рубль укрепился к доллару до 59.87, РТС (+1.55%), ММВБ-50 (+0.98%).





Марк Брэдфорд, аналитик ФГ БКС





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.