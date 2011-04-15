Нефть как потенциальный аргумент для роста

По итогам торгов вторника индексы ММВБ и РТС вновь продемонстрировали рост, укрепившись еще на 0,98% и 1,55% соответственно.



Рублевый индекс закончил торги на уровне 1989,61 пунктов, что выше и дневного фрактала на покупку, о котором я писала накануне, и выше уровня ЕМА200 на днях. А это значит, что дорога в направлении уровней 2030-2040 и 2070-2100 пунктов открыта.



Что же касается валютного РТС, то он вернулся к уровню 1048,69 пунктов. Максимум июля расположен на отметке 1052,59 пунктов и именно на этом уровне теперь располагается ближайший дневной фрактал на покупку. С большой вероятностью мы увидим его пробой уже в ближайшие дни, так как пара USDRUB похоже определилась с дальнейшей динамикой. Ближайшей целью восхождения по индексу РТС видится район 1070 пунктов, через который проходит семимесячная линия сопротивления, берущая свое начало с 27 января.



Вчера американский доллар просел в паре с рублем после оглашения итогов встречи ОПЕК+.



Как говорится в пресс-релизе картеля, Ирак, ОАЭ, Казахстан и Малайзия подтвердили готовность полного соблюдения обязательств в предстоящие месяцы, а также представили комитету свои видения развития нефтяного рынка. Выводы этого заседания будут в дальнейшем обсуждаться на внеочередном заседании 21 августа в Вене.



Что касается технической картины пары USDRUB, то отмечу несколько следующих наблюдений.



1. та фигура, которая изначально была похожа на фигуру «Голова-плечи» сейчас больше напоминает «алмаз», где пиковыми точками являются отметки 60,99 рублей и 58,80 рублей;

2. линия поддержки восходящего тренда, берущая свое начало с первых чисел июня проходит через уровень 59,70-59,75 рублей и совпадает с уровнем быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях;



На мой взгляд, необязательно ждать пробоя самой нижней точки - 58,80 рублей, чтобы говорить о выходе вниз из данной формации. Для этого достаточно закрытия дня ниже уровня 59,60 рублей.



Давление на американскую валюту может быть также усилено в случае прорыва котировками нефти марки Brent уровня 52,70$ за баррель (подробности во вчерашнем обзоре), тогда образованная на днях консолидация выступит в роли фигуры продолжения. Минимальной целью повышения станет диапазон 54,50-55$ за баррель.



Такой сценарий возможен если статистика по запасам нефти вновь обнадежит биржевиков. По данным от американского института нефти (API), запасы сырой нефти в стране сократились за прошлую неделю на 7,8 млн. баррелей, однако при этом зафиксировано повышение запасов бензина на 1,5 млн. баррелей.



На эту статистику нефтяные фьючерсы практически не отреагировали, оставшись торговаться в своих узких диапазонах. Надеемся, что вечерние данные от Минэнерго США расшевелят котировки. По прогнозам ожидается снижение запасов нефти на 2,6 млн. баррелей.







Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд







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