Интерес к рисковым активам угас

В среду торги на мировых площадках проходят под знаком бегства от рисков. Распродажи рисковых активов были спровоцированы эскалацией конфликта между США и Северной Кореей, которые посылают друг другу взаимные угрозы. В периоды обострения ситуации на геополитической арене спросом традиционно пользуются такие активы-убежища, как золото, иена и швейцарский франк. И нынешняя ситуация не стала исключением.



Желтый металл, который дорожает третий день кряду, подбирается к отметке 1270, которая может оказать котировкам сопротивление, если ситуация с США и КНДР не получит дальнейшего развития. Иена заставила доллар опуститься к минимумам 15 июня на 109.65. В ходе распродаж пара доллар/иена утратила ключевую поддержку 109.85, которая сдерживала долларовых медведей на прошлой неделе. Пробой этого уровня говорит об усугублении краткосрочного настроя пары и рисках дальнейшего снижения.



Тем временем на российском рынке торги также проходят в зоне отрицательных значений. При этом ММВБ старается минимизировать потери, которые ограничиваются 0,4%. Пока рублевый индекс удерживается над уровнем 1980 пунктов, сохраняются шансы на возвращение к росту после спада геополитической напряженности в мире. Сдерживает более агрессивное падение также восстановление котировок нефти.



Brent вернулась выше отметки 52, снова тестируя психологический уровень, закрытие выше которого необходимо для улучшения краткосрочного настроя и возобновления бычьего хода в направлении барьера 53. В краткосрочной перспективе судьба котировок будет зависеть от данных Минэнерго США. Если отчет отразит рост бензина и добычи, текущие попытки отскока цен будут подорваны, даже если при этом ведомство рапортует о падении объемов запасов углеводородов.



Рубль, несмотря на откат нефти, торгуется с нисходящим уклоном. Валюта ощущает на себе давление как рисковый актив, благодаря чему доллар предпринимает новые попытки тестирования уровня 60 руб. Однако по-прежнему неуверенные позиции американской валюты в целом не позволяют продемонстрировать более заметного подъема. Во второй половине дня влияние нефтяного фактора на рубль может усилиться после выхода данных по запасам в Штатах.



Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс



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