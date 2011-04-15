Рубль находится под небольшим давлением с самого утра в связи с геополитическими рисками, которые вновь возникли на мировой арене. Как рискованная валюта, он автоматически реагирует падением на вероятность разгорания конфликта с Северной Кореей.



Напомним, что вчера Трамп пообещал, что США ответят "огнем и яростью", если действия Пхеньяна будут угрожать Америке. А сегодня появились слухи о том, что КНДР рассматривает возможность атаки тихоокеанского острова Гуам, на котором дислоцирована крупнейшая военная база Соединенных Штатов стратегического значения.



Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов динамику нефти. Brent на текущий момент торгуется вблизи 52,40 долл./барр. и вполне может рвануть выше при выходе позитивных данных от Минэнерго США. Вчера мы узнали от Американского института нефти (API), что запасы сократились на целых 7,839 млн барр. Если и официальный отчет подтвердит подобную динамику, Brent пробьет отметку 53,00 и поможет рублю укрепиться.



USD/RUB в таких условиях может пойти вниз с ближайшей целью на отметке 59,20.





Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club



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