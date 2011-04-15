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10.08.2017

Российский фондовый рынок сегодня может отыграть вчерашние потери

Рынок американских акций вновь немного снизился, индекс Dow 30 упал на 0,17%. Вместе с тем уже заметны попытки выкупить эту коррекцию, это означает, что инвесторы не видят оснований для серьезного снижения котировок.

Стоимость нефти пошла вверх (цена Brent в четверг утром прибавляет 0,4%), на фоне выхода данных о снижении запасов сырья в США (запасы сократились на 6,5 млн баррелей за неделю, ожидалось снижение на 2,7 млн).

Российский фондовый рынок сегодня может отыграть вчерашние потери, индекс РТС поднимется на 0,5-1%. Курсы доллара и евро снизятся до 59,8 и 70,1 руб. соответственно. Поддержку рублю оказывают ожидания Минэкономразвития РФ дефляционных процессов в августе. Это свидетельствует об излишне жесткой денежно-кредитной политике Банка России.

На динамику торгов сегодня могут оказать влияние данные по ценам производителей в США, которые выйдут в 15.30 мск.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Распадской, ММК, НЛМК, ГМК Норильский Никель, Яндекса и РусГидро, по ценам которых наблюдается устойчивый восходящий среднесрочный тренд. Акции АЛОРОСы тоже могут подрасти, после провала из-за аварии. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям Роснефти, компания в последнее время участвует во многих спорных сделках и процессах.



Аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко

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