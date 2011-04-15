Цены на нефть европейского сорта Brent достигли максимальных значений с 25 мая, после того как в США снова было зафиксировано значительное падение коммерческих запасов.



По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на бирже ICE в Лондоне 10 августа в 10:15 по московскому времени торговались на уровне 53,01 доллара за баррель, прибавляя с открытия недели 1,3%. Американский эталон WTI находился в районе 49,83, подорожав за этот период на 0,6%.



Агентство энергетической информации США в своем традиционным еженедельном отчете вчера зафиксировало снижение коммерческих запасов сырой нефти на 6,5 миллиона баррелей до 475,4 миллиона. Запасы бензина снизились на 1,6 миллиона.



Участники рынка вчера были напряжены после того, как стала поступать информация, сигнализирующая, что в рядах ОПЕК+ формируются негласные разногласия относительно выполнения обязательств по сокращению добычи.



Однако, очередное резкое снижение запасов в США, которое в 3 раза превысило медиану прогнозов, на некоторое время снизит градус волнений. Судя по всему, спрос в крупнейшей экономике мира находится в очень хорошем состоянии, даже с учетом сезонных факторов. Это, в целом, неудивительно и этого стоило ожидать на фоне позитивных тенденций на рынке труда и в динамике потребительских расходов.



Если принять во внимание продолжающееся ускорение экономики США, то вполне возможно, что темпы роста мирового спроса в 2017 году окажутся выше ожидавшихся 1,3-1,5 миллиона баррелей в сутки. Это в некоторой степени сгладит и шероховатости в исполнении обязательств по сокращению добычи со стороны некоторых членов ОПЕК+.



В общем, новостной фон пока позволяет Brent держаться уверенно выше 50 долларов за баррель. Однако, котировки вряд ли будут также уверенно чувствовать себя при приближении к 55 долларам, так как снова активизируется разговоры относительно роста сланцевой добычи. Закрыться выше этой отметки цены смогут ближе к концу 2017 года, когда станет понятно, что темпы роста добычи в США не перекрывают рост мирового потребления, а план ОПЕК+ ведет к постепенному сокращению мировых запасов сырой нефти.





Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB







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