Азиатские фондовые индексы вновь снижаются. Давление на развивающиеся рынки усиливается, что вполне закономерно после подъёма MSCI EM к верхней границе диапазона, в котором индекс торговался в 2011-2015 гг. Российский рынок в меньшей степени подвержен обозначенным рискам. В отличие от других emerging markets, российский рынок акций не испытал на себе того активного притока спекулятивного капитала, который поднял MSCI EM на 33% с начала года. Соответственно, нет того навеса заработанной спекулятивной прибыли, которую хотелось бы зафиксировать на ухудшении внешнего фона. Во-вторых, наш рынок остаётся функцией от динамики цен на нефть, а здесь всё более-менее благополучно - Brent вблизи максимумов. Снижение запасов нефти в США оказывает поддержку ценам, которые сохраняют перспективу подъёма ближе к $60 в ближайшие месяцы.



Из позитивных новостей отмечаем дальнейшую монетизацию Яндексом своих «дочек». После объединения Яндекс.Такси с бизнесом Uber в России и СНГ, очередь дошла до Яндекс.Маркет. Создание СП со Сбербанком даёт не только новую оценку бизнеса компании в секторе электронной коммерции, но и привлекает к его развитию мощного финансового партнёра, что должно придать дополнительный импульс для роста.



Из новостей, способных оказать давление на котировки акций компаний, отмечаем планы по увеличению инвестиционной программы ФСК до 2020 г. более чем на 20%. Увеличение инвестпрограммы несёт в себе риск меньших дивидендных выплат акционерам компании, что не может не сказываться на инвестиционной привлекательности акций.







Основные новости:

- Чистая прибыль ВТБ в 1 пол. 2017 г по МСФО – 57.8 млрд руб., чистые процентные доходы выросли на 10%, комиссионные доходы на 18%, NIM=4.1% , кредитный портфель +0.3%

- Сбербанк и Яндекс создают паритетное СП по электронной коммерции, Сбербанк внесёт в капитал Яндекс.Маркет 30 млрд руб.

- Чистая прибыль Московской биржи во 2 кв 2017 г по МСФО снизилась на 17% г/г до 5.3 млрд руб.; комиссионные доходы – 5.08 млрд руб. (+4%), процентные доходы – 4.7 млрд руб. (-20%)

- Чистая прибыль Мосэнерго в 1 пол. 2017 г по МСФО выросла на 45% до 14.5 млрд руб., EBITDA – 25.3 млрд руб. (+41%); планирует поддерживать capex на уровне 14 млрд руб/год

- ФСК ЕЭС предлагает увеличить инвестпрограмму 2017-2020 гг на 21% по сравнению с утверждённым планом – до 465 млрд руб.

- Интер РАО может выкупить у Роснефтегаза Калининградскую генерацию после ввода ТЭС

- Рост производства КАМАЗа в январе-июле составил 21% г/г – 20.4 тыс. машинокомплектов

- Росгосстрах завершил размещение допэмиссии, привлёк 10 млрд руб.

- Группа UCL готова приобрести по 25% Трансконтейнера у РЖД и Благосостояния





Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев



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